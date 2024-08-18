İşe giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

Erzurum'da Yakutiye ilçesindeki oto sanayi sitesinde özel bir servisin işletmeciliğini yapan 4 çocuk babası Halim Doğru, sabah işe giderken sürü halinde gezen başıboş sokak köpeklerin saldırsına uğradı.

Üzerine doğru gelen köpeklerden geri geri giderek korunmaya çalışan Doğru, karate benzeri hareketler yapmaya başladı.

Etrafını saran köpeklere tekmeler savuran Doğru, yara almadan kurtulmayı başardı. Bu arada çevreden yetişen bir vatandaş da köpekleri uzaklaştırmasına yardımcı oldu.

Doğru'nun sokak köpekleri ile mücadelesi güvenlik kamerasına yansıdı.

2 yılda iki kez köpek saldırdı

Halim Doğru, geçen yıl da köpeklerin saldırısına uğradığını belirterek, "Sabah işime yürüyerek gelirken köpek saldırısına maruz kaldım. Karate hareketleri yaparak kendimi kurtarabildim. Benim yerimde bir çocuk da olabilirdi. Allah saklasın ölebilirdi de. O saatlerde kimse yoktu. Devletimizin buna acil olarak el atmasını istiyoruz. Bazıları yasaya itiraz ediyor ama kendileri belli ki saldırıya uğramamış" dedi