Açık 27.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 18.08.2024 12:20

İşe giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

Erzurum'da bir kişi işe giderken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yere düşen Halim Doğru, çevredeki bir vatandaşın yardımıyla kurtuldu. Talihsiz adamın geçen yıl da aynı bölgede köpeklerin saldırısına maruz kaldığı öğrenildi. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Erzurum'da Yakutiye ilçesindeki oto sanayi sitesinde özel bir servisin işletmeciliğini yapan 4 çocuk babası Halim Doğru, sabah işe giderken sürü halinde gezen başıboş sokak köpeklerin saldırsına uğradı.

Üzerine doğru gelen köpeklerden geri geri giderek korunmaya çalışan Doğru, karate benzeri hareketler yapmaya başladı.

Etrafını saran köpeklere tekmeler savuran Doğru, yara almadan kurtulmayı başardı. Bu arada çevreden yetişen bir vatandaş da köpekleri uzaklaştırmasına yardımcı oldu.

Doğru'nun sokak köpekleri ile mücadelesi güvenlik kamerasına yansıdı.

2 yılda iki kez köpek saldırdı

Halim Doğru, geçen yıl da köpeklerin saldırısına uğradığını belirterek, "Sabah işime yürüyerek gelirken köpek saldırısına maruz kaldım. Karate hareketleri yaparak kendimi kurtarabildim. Benim yerimde bir çocuk da olabilirdi. Allah saklasın ölebilirdi de. O saatlerde kimse yoktu. Devletimizin buna acil olarak el atmasını istiyoruz. Bazıları yasaya itiraz ediyor ama kendileri belli ki saldırıya uğramamış" dedi

ETİKETLER
Erzurum Köpek
Sıradaki Haber
64 yerli tohum çeşidi daha tarıma kazandırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:20
Eylem hazırlığı içinde olan 4 terörist etkisiz hale getirildi
13:24
İzmir’de yanan alanlar dronla görüntülendi
13:25
İzmir'de 43 bina, 45 bağımsız bölüm yangından etkilendi
12:50
İsrail saldırılarında 16 yakınını kaybetti, 5 yaşındaki kızıyla Türkiye'ye sığındı
13:22
Bakan Yumaklı: 3 bölgedeki yangınlar kontrol altında
12:22
Almanya'da festivalde yangın paniği
Sırçalıtepe'de 9 bin 600 yıl önce kullanılan obsidiyen aletler günlük yaşamı anlatıyor
Sırçalıtepe'de 9 bin 600 yıl önce kullanılan obsidiyen aletler günlük yaşamı anlatıyor
FOTO FOKUS
İzmir’de yanan alanlar dronla görüntülendi
İzmir’de yanan alanlar dronla görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ