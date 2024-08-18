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Türkiye
AA 18.08.2024 14:53

Geri manevra yapan otomobil manav reyonuna daldı: 2 yaralı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde geri manevra yapan otomobil, marketin manav bölümüne girdi. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Boyalı köyünde R.B. idaresindeki otomobil, geri manevra yaparken bir marketin manav bölümüne girdi.

Kazada aracın çarptığı market çalışanı M.S. ile alışveriş yapan A.U. yaralandı.

Yaralılardan M.S. Çankırı Devlet Hastanesi'ne, A.U. ise Araç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir anda geri geri gelen otomobilin marketin manav kısmına girerek 2 kişiye çarptığı görülüyor.

İş yeri sahibi Hikmet Büyükçolak, aracı son anda fark ettiklerini anlattı.

Büyükçolak, "Gördüm, ne olduğunu anlayamadım. Görmemle çarpması bir oldu. Yaralılardan M.S'nin sol bacağı kırık, ameliyata alınacak. A.U'nun ise durumu iyi." dedi.

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