Geri manevra yapan otomobil manav reyonuna daldı: 2 yaralı

Boyalı köyünde R.B. idaresindeki otomobil, geri manevra yaparken bir marketin manav bölümüne girdi.

Kazada aracın çarptığı market çalışanı M.S. ile alışveriş yapan A.U. yaralandı.

Yaralılardan M.S. Çankırı Devlet Hastanesi'ne, A.U. ise Araç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir anda geri geri gelen otomobilin marketin manav kısmına girerek 2 kişiye çarptığı görülüyor.

İş yeri sahibi Hikmet Büyükçolak, aracı son anda fark ettiklerini anlattı.

Büyükçolak, "Gördüm, ne olduğunu anlayamadım. Görmemle çarpması bir oldu. Yaralılardan M.S'nin sol bacağı kırık, ameliyata alınacak. A.U'nun ise durumu iyi." dedi.