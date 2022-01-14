Fatih ilçesi Molla Gürani Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın kömürlüğünde iki grup arasında dün tartışma çıktı. Bu sırada kömürlükte kullanılmayan eşyalar ateşe verildi. Kavga eden grup kaçarken binayı duman kapladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle binada bulunan ve dumandan etkilenen 3 kişi binadan çıkarıldı.

Pencereden düştü, ağır yaralandı

Bir kişi ise mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye 3. kattan atlayıp ağır yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

Yaralı, sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaçanlar aranıyor

Mahalle sakini Serhat Bulut, “Binanın bodrumunda kavga eden kişiler kömürlüğü ateşe verdi. Binanın içini komple duman kapladı. Biz de hemen komşularımızı dışarı çıkardık. Yangının verdiği panik ile yabancı uyruklu bir vatandaş kendini aşağı attı. Sağlık ekipleri, ayaklarında, belinde kırıkların olduğunu ve durumunun ağır olduğunu söyledi” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karışan ve binayı ateşe verenleri arıyor.