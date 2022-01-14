Aksaray’da 6 kişinin define aradığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri merkeze bağlı Yalnızceviz köyünde kaçak kazıcıları takibe aldı.

Yaklaşık 2 hafta süren takip sonucu jandarma ekipleri, 6 kişinin köy sınırları içerisinde kazı yaptığını ve define aradığını tespit etti.

Gerçekleştirilen operasyonda tünel içerisinde kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı. Yakalanan 39 yaşındaki Mustafa İ., 43 yaşındaki Aydın F., 54 yaşındaki Mehmet A., 44 yaşındaki Ramazan C., 54 yaşındaki Nail Ç. ve 38 yaşındaki Mehmet Dede K. gözaltına alındı.

Şüphelilere ait araçlarda yapılan aramada 1 adet jeneratör, 2 adet beton delici, 100 metre elektrik kablosu ve kazıda kullanılan kürek, kazma gibi birçok alet ele geçirildi.

Kamp yapar gibi kazı yaptılar

Kazı alanında geniş çaplı arama ve inceleme yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde çaydanlık ve tüp buldu.

Çay, şeker ve kahve gibi içeceklerinde ele geçirildiği kazı alanında şüphelilerin kamp yapar gibi kazı yaptıkları ortaya çıktı.

Ele geçirilen malzemelere jandarma ekiplerince el konulurken, 6 şüpheli hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İşlemlerin ardından 6 şüpheli Aksaray Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken jandarmadan yapılan yazılı açıklamada, “Kültürel mirasımızı korumak amacıyla titiz ve gayretli çalışmalarımıza devam edilecektir” denildi.