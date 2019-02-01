İstanbul Beyoğlu’nda 6 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Yangın çıktığı dairenin alt katında oturanlar evlerinden sokağa çıkmayı başarırken üst katta oturanlar dumanların binayı sarması nedeniyle evlerinde mahsur kaldı.

Mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Evlerinin balkonlarında mahsur kalanlara merdivenle ulaşan itfaiye ekipleri 6’sı çocuk 11 kişiyi teker teker aşağıya indirdi.

Dumandan etkilenen 6’sı çocuk 11 kişi ise olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA, İHA