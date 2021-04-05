Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 05:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yangında mahsur kalan vatandaş ile kedisi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Buca ilçesinde polyaster imalathanesinde çıkan yangında mahsur kalan vatandaşı ve kedisini itfaiye ekipleri kurtardı.
Seyhan Mahallesi'nde üç katlı binanın ikinci katında bulunan polyaster imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yangına müdahale eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, imalathanede mahsur kalan Server Avcı ile kedisi "Minnoş"u kurtardı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
İzmir itfaiyesinde görevli paramedikler de dumandan etkilenen ve vücudunda yanıklar oluşan kediye tıbbi müdahalede bulundu.
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