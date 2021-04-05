Seyhan Mahallesi'nde üç katlı binanın ikinci katında bulunan polyaster imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yangına müdahale eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, imalathanede mahsur kalan Server Avcı ile kedisi "Minnoş"u kurtardı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

İzmir itfaiyesinde görevli paramedikler de dumandan etkilenen ve vücudunda yanıklar oluşan kediye tıbbi müdahalede bulundu.