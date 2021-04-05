Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 03:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de FETÖ'den aranan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mardin'de FETÖ soruşturması kapsamında polis memurluğundan 2016'da ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi , FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö'nün Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Polis memurluğundan 2016'da ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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