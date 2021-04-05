Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 00:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı
Van'ın Erciş ilçesinde kuyuya düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.
İlçe merkezinde bulunan Halim Hoca Camii yakınlarındaki 15 metrelik kuyuya düşen koyunu görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, koyunu kurtarmak için çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonucu, koyun bulunduğu yerden çıkartıldı.
Etiketler: İtfaiye
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