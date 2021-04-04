Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 19:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteorolojiden Kastamonu ve Ordu için fırtına uyarısı
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Kastamonu ve Ordu'da fırtına beklendiğini açıkladı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek soba gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksama, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar, Kastamonu genelinde güney ve güneybatı yönleri ile Ordu'nun iç ve yüksek kesimlerinde fırtınanın hızının saatte 90 kilometreye kadar çıkmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek soba gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksama, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Meteoroloji Fırtına
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