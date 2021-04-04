Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 19:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kars'ın Akyaka ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, COVID-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Akyaka'ya bağlı Kayaköprü köyünde karantina kararı alındığı bilgisi paylaşıldı.
Köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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