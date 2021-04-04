Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 20:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Demir parmaklığa sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Sivas'ta evin penceresinin demir parmaklığına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yenidoğan Mahallesi 20. Sokak'ta bulunan evin penceresinin demir parmaklıklarına sıkışan kediyi görenler, durumu itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, parmaklıkları manivelayla genişleterek kediyi kurtardı.
Korktuğu gözlenen kedi kurtarıldıktan sonra kaçarak uzaklaştı.
Etiketler: İtfaiye
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