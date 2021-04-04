THY uçağına bomba ihbarı asılsız çıktı
Türk Hava Yollarının İstanbul-Varşova seferini yapan yolcu uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.
Türk Hava Yollarının İstanbul-Varşova seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı.
İhbar üzerinde uçakta yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"TK1765 sayılı İstanbul-Varşova seferimize bomba ihbarı yapılmıştır. Varşova'ya inişi sonrasında uçağımız güvenli bölgeye alınmış, yolcularımız ve uçuş ekibimiz tahliye edilmiştir. Gerçekleştirilen güvenlik kontrolleri sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır."
TK1765 sayılı İstanbul - Varşova seferimize bomba ihbarı yapılmıştır. Varşova'ya inişi sonrasında uçağımız güvenli bölgeye alınmış, yolcularımız ve uçuş ekibimiz tahliye edilmiştir. Gerçekleştirilen güvenlik kontrolleri sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) April 4, 2021
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