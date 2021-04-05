Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 01:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta iş yerinde yangın
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir iş yerinde yangın çıktı. Yarım saatin ardından söndürülen yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Şehit Evliya Mahallesi'nde atık toplama merkezi olarak faaliyet gösteren 2 katlı bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerinde bölgeye itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken iş yerinin bitişiğindeki binalar tahliye edildi.
Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.
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