Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 04:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da sağanak etkili oldu
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Kentin bazı noktalarında su birikintileri oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul genelinde sağanak yağış uyarısı yapılmıştı.
Kent genelinde gecenin ilk saatlerinde başlayan sağanak yağış, şiddetini ilerleyen saatlerde artırdı.
[Fotoğraf: İHA]
Küçük çaplı su birikintilerine de neden olan yağış, Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi'nden görüntülendi.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Sağanak
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