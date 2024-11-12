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Türkiye
AA 12.11.2024 06:43

Yangında mahsur kalan 5 kişinin yardımına itfaiye yetişti

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 3 katlı binada yangın çıktı. Alevler ekipler tarafından kontrol altına alınırken mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangında mahsur kalan 5 kişinin yardımına itfaiye yetişti

Muradiye Mahallesi 159. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın merdiven boşluğundaki malzemeler henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Binayı saran yoğun duman nedeniyle 3. katta yaşayan Özkan A. ile kızları Tuana ve Elifsu A.  balkona çıktı.

Apartmanın diğer dairelerinde yaşayan Sultan A. ve Meral A. da dumandan dolayı binadan çıkamadı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Evlerinde mahsur kalan 5 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Yangın da ekipler tarafından kontrol altına alındı.

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Diyarbakır Yangın İtfaiye
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