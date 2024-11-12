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Türkiye
AA 12.11.2024 06:19

Marketini ateşe verdiği ağabeyini öldürdü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Erkan S., aralarında husumet bulunan ağabeyi Hakan S.'nin işlettiği marketi, çıkan tartışmanın ardından benzin dökerek ateşe verdi. Olayda Hakan S. yaşamını yitirirken, 4 kişi ile birlikte yangını çıkaran Erkan S. de yaralandı.

Marketini ateşe verdiği ağabeyini öldürdü

Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir markette dün gece saatlerinde, aralarında daha önceden husumet bulunan Erkan S. elinde benzin bidonuyla ağabeyi Hakan Sekmen’in işlettiği markete gitti.

Market içerisinde ağabey ile kardeş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erkan S. market içerisinde bulunan ofis ve ev olarak kullanılan odayı benzin dökerek ateşe verdi. Çıkan yangın bir anda yayıldı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda, Hakan S., iki oğlu, boşandığı eşi Özlem Ş. ve market çalışanı Samet U. ile yangını çıkaran Erkan S. yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, yangın itfaiye görevlileri tarafından söndürüldü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yanarak can verdi

Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan vücudunda ağır derecede yanıklar meydana gelen ve Hakan Sekmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayda tedavisi süren Erkan S’nin durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler olay yeri ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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