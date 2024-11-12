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Türkiye
AA 12.11.2024 03:04

Ambulans zincirleme kazaya karıştı: 1 ölü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ambulansın da aralarında bulunduğu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü 3 sağlık personeli yaralandı.

Ambulans zincirleme kazaya karıştı: 1 ölü
[Fotograf: AA]

Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde İzmit yönüne giden E.Ö. idaresindeki ambulans, Göl Caddesi'nden Şehit Cevdet Koç Caddesi'ne çıkmak isteyen Umut Gürsoy yönetimindeki cip ile çarpıştı.

Daha sonra İzmit yönünden gelen pikabın da çarptığı Gürsoy yönetimindeki cip, savrularak park halindeki otomobile çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulans zincirleme kazaya karıştı: 1 ölü

Kazada, cipin sürücüsü Gürsoy, olay yerinde hayatını kaybetti, ambulans sürücüsü E.Ö, sağlık personelleri Ö.F.C. ve B.Ç. yaralandı. Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Gürsoy'un cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis kazaya karışan ve olay yerinden kaçan pikap sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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Sakarya Trafik Kazası
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