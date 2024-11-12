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Türkiye
AA 12.11.2024 06:30

Ağız ve diş sağlığı merkezine "dirgen"li saldırı: 4 yaralı

Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne muayene için giden bir kişinin dirgen ile saldırdığı 3'ü güvenlik görevlisi 4 çalışan yaralandı, saldırgan gözaltına alındı.

Ağız ve diş sağlığı merkezine "dirgen"li saldırı: 4 yaralı

Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne giderek diş muayenesi olan Şevket Y, henüz belirlenemeyen nedenle personelle tartıştı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Şevket Y, otoparka bıraktığı dirgeni alarak tekrar hastaneye girdi. Şevket Y, güvenlik görevlileri Leyla S, Mehmet Ü. ve Mustafa Y'yi dirgenle yaraladı, temizlik görevlisi Cem A'yı da darp etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, Şevket Y'yi gözaltına aldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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