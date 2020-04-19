Haber Giriş: Kaynak: AA
Yangında mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Maltepe’de bir binanın üçüncü katında çıkan yangın nedeniyle 10 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.
Fındıklı Mahallesi Sarmaşık Sokak’ta 5 katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Binanın üst katlarında bulunan ve yoğun dumandan etkilenen arasında üç çocuk ve bir yaşlı kadının da bulunduğu 10 kişi itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşlara sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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