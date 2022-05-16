Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yangında dumandan etkilenen kedi yavrusu itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'da yangın çıkan iş yerinde dumandan etkilenen kediye itfaiye ekipleri müdahale etti.
Hacılar Meydanı'nda bir kuaförde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Ekipler yangını söndürdü. İş yerinde alçıdan yapılan dekorun arasına bir kedinin sıkıştığını fark eden itfaiye ekipleri, yoğun dumandan etkilenen hayvanı dışarı çıkararak su içirip, yıkadı.
Hayata döndürülen kedi, veterinere götürüldü.
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