Muş’ta dün gece etkili olan yağışlar nedeniyle bazı ev, iş yeri ve ahırlar su altında kaldı.

Dün gece saatlerinde etkili olan sağanak, Yaygın beldesi ve Ağartı köyünde sele neden oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Dere yataklarının taşması sonucu bazı ahır ve iş yerlerini su bastı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma yönlendirildi. Bölgede çalışma yapılarak su akışı yeniden sağlandı.

[Fotoğraf: İHA]

Taşkında ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin hasar tespit çalışması başlatacağı öğrenildi.

[Fotoğraf: İHA]