Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 14:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Muş'ta sağanak taşkına neden oldu
[Fotoğraf: İHA]
Muş'ta gece saatlerinde görülen yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı ev, iş yeri ve ahırlar su altında kaldı. Taşkında ölen ya da yaralanan olmadı.
Muş’ta dün gece etkili olan yağışlar nedeniyle bazı ev, iş yeri ve ahırlar su altında kaldı.
Dün gece saatlerinde etkili olan sağanak, Yaygın beldesi ve Ağartı köyünde sele neden oldu.
[Fotoğraf: İHA]
Dere yataklarının taşması sonucu bazı ahır ve iş yerlerini su bastı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma yönlendirildi. Bölgede çalışma yapılarak su akışı yeniden sağlandı.
[Fotoğraf: İHA]
Taşkında ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin hasar tespit çalışması başlatacağı öğrenildi.
[Fotoğraf: İHA]
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