Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 14:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da zehir taciri 35 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 332 şüpheliden 35'i tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde, 9-15 Mayıs tarihleri arasında operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 332 zanlıdan 35'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Ankara Uyuşturucu Narkotik
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