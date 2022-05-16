Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 13:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da kuvvetli rüzgarda çatı uçtu
[Fotoğraf: AA]
Batman'ın Kozluk ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Bir binanın çatısı uçtuğu olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
İlçede gece görülen şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Tepecik Mahallesi'nde bulunan 9 katlı bir binanın çatısı rüzgar nedeniyle uçtu.
Çevreye savrulan demir parçalar bir araçta, kafe önünde bulunan içecek dolabında ve çevredeki bazı eczanelerin camlarında hasara yol açtı.
[Fotoğraf: AA]
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