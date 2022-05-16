Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 13:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bursa'da fabrika yangını
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kestel ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiyenin yanı sıra polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Bursa'da Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. https://t.co/6Hr7BBsDLh pic.twitter.com/coYnIrGTSf— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 16, 2022
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