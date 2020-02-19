İzmir'in Buca ilçesinde 11 katlı apartmanın 3. katında eşi ve 2 kızıyla yaşayan İsmail Dağtekin'in evinde, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı.

Daireden çıkan dumanları görenler hemen itfaiyeyi aradı. Ardından da Dağtekin Ailesi ile diğer katlarda oturup duman nedeniyle çıkamayanların yardımına koştu.

[Fotoğraf: DHA]

Kısa sürede gelen itfaiye ekiplerince binada yaşayanlar, tahliye edildi. Dumandan etkilenen İsmail Dağtekin, eşi Hafize Dağtekin, kızları Sıla ve Azize Hira'nın da aralarında bulunduğu 10 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

8'i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, İsmail Dağtekin ve eşi Hafize Dağtekin'in tedavisi sürüyor. Yangın, diğer dairelere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis ise yangınla ilgili soruşturma başlattı.

[Fotoğraf: DHA]

Yardım etmek için düşünmeden daireye girdi

Canlarını hiçe sayarak Dağtekin Ailesi'nin yardımına koşanlardan biri olan ve sağ bacağından yaralanan emekli İbrahim Solak, o anları şöyle anlattı:

"Otomobilimden yangın tüpünü aldım. Önceden yangın söndürme eğitimi almıştım. Gözüm kapalı apartmana girdim, daireye çıktım. Evimden fener almıştım. Göz gözü görmüyordu. İsmail Dağtekin kendini dışarı atmıştı ve şoktaydı. Çocukları içeride kalmıştı. İki, üç kişi mücadele ettik. Boğulduk, nefessiz kaldık. Komşuluk görevimizi yaptık. Can kaybı olmadığı için çok mutluyuz."