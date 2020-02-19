Çamlık Mahallesi 3650 sokak üzerinde bulunan 11 katlı binanın 3’üncü katında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İsmail Dağtekin’e ait ikamette çıkan dumanları fark eden komşular durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Yangını fark eden ev sahibi İsmail Dağtekin, kendisini güçlükle dışarı atıp komşularından yardım istedi. Mesut Yıldız isimli komşuları da ikamete girerek anne Hafize Dağtekin ve kızları Azize ile Sıla’yı daireden çıkarttı.

Merdivenli itfaiye araçları ile kurtarıldılar

İtfaiye ekipleri de yangına müdahale edip 11 katlı binayı boşalttı. Yangın nedeniyle mahsur kalan vatandaşların bir kısmı olay yerine giden itfaiye araçlarının merdivenleri ile evlerinin balkonundan alınarak kurtarıldı.

Yangından etkilenen aynı aileden 4 kişi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, dumandan etkilenen diğer vatandaşlar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.