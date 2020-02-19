Türkeli ilçesine bağlı Kayabaşı köyü Gölköy Mahallesi'ndeki Aslan Öztürk'e ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale etti.

Kısa sürede evin tamamını saran yangında iki katlı ahşap ev tamamen yandı.

Yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı.