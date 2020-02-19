Haber Giriş: Kaynak: AA, İHA
Şanlıurfa'da tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 13 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gölbaşı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlarında kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan 14 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından bazı yaralılar Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Yaralılardan durumu ağır olan Celal S. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olay yerinde ve hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanları yakalamak üzere çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: şanlıurfa Silahlı Kavga kavgaSon Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 02:50
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