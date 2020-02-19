Erzincan'ın Refahiye ilçe merkezine 27 kilometre uzaklıkta olan Diştaşı köyü Gondikler mezrasında yaşayan, şiddetli karın ve göğüs ağrısı çeken 77 yaşındaki Nafiye Apaydın'ın yakınları 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.

Kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köye ambulansla gidemeyen sağlık görevlileri, kara yolları ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından köy yolunu ulaşıma açtı.

[Fotoğraf: AA]

Ambulansla köye kadar gelen sağlık görevlileri, Apaydın'ın yaşadığı Gondikler mezrasındaki evine gidebilmek için ARAS EDAŞ kurumundan talep edilen kar motoruyla yola koyuldu.

Hasta kadın, 6 saatlik çalışma sonrası hastaneye ulaştırıldı

Köydeki bir vatandaşın rehberliğinde kar motoruyla mezraya ulaşan sağlık görevlileri, Apaydın'ı burada yapılan müdahale sonrası 1 saat süren zorlu yolculuğun ardından ambulansa kadar götürdü.

Sağlık görevlileri ve kara yolları ekiplerinin 6 saat süren çalışması sonucu Refahiye Devlet Hastanesine götürülen Apaydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kalp krizi geçiren hasta 3 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Özalp ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Yünkuşak Mahallesi'nde yaşayan Cemil Gürcü, kalp krizi geçirdi.

Yolları kardan kapandığı için Gürcü'yü, hastaneye götüremeyen yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine ambulansla yola çıkan sağlık ekipleri, yolun ulaşıma kapalı olmasından dolayı mahalleye ulaşamadı.

[Fotoğraf: AA]

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı timler ile bölgeye gönderilen Özalp Belediyesi ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Zorlu geçen 3 saatlik çalışmanın ardından mahalleye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gürcü, ambulansa getirildiği Özalp Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.