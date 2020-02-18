Doğubayazıt ilçe merkezinden 30 kilometre uzaktaki Kızılkaya köyüne diyaliz hastaları ile öğrencilerin de aralarında olduğu 30 kişiyi taşıyan 5 araç, aniden bastıran tipi nedeniyle yolda kaldı.

Araçlarda bulunanların durumu İl Özel İdaresine bildirmesi üzerine, bölgeye çevre köylerde kar temizleme çalışması yapan ekipler gönderildi.

Köye ulaşımı sağlayan 6 kilometrelik yol, iş makineleriyle 4 saatlik çalışma sonucu kardan temizlendi. Ekipler, araçlarda mahsur kalanları kurtararak köylerine ulaşmasını sağladı.

İş makinesi operatörü Emrah Arbay, Tendürek Dağı eteğindeki köylerde kış boyunca tipinin etkili olduğunu söyledi.

Araçların mahsur kaldığı yerde kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığını anlatan Arbay, "Çevre köylerde rutin kar temizleme çalışması yaparken Özel İdareden aradılar ve acil durum olduğu yönünde bilgi verdiler. Vakit kaybetmeden araçların yolda kaldığı bölgeye ulaştık." dedi.