İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı semtinde bir depoda sahte içki yapımında kullanılmak üzere etil alkol olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda 700 litresi piyasaya sürülmeye hazırlanmış yaklaşık 1500 litre etil alkol ile 1500 boş şişe, çok sayıda etiket ve bandrol ele geçirildi.

Operasyonda biri Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.