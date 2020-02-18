Osman Kavala yeniden gözaltında
Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada beraatine ve tahliyesine karar verilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Gezi Parkındaki olaylara ilişkin yargılanan Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraatine karar verilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, beraat kararına yönelik itiraz için mahkemeye süre, tutum dilekçesi verdi.
Gezi Parkı davasında başsavcılık beraat kararına yönelik itiraz için mahkemeye süre, tutum dilekçesi verdi. Detayları @trthaber muhabiri Hamza Çiftçi aktardı.https://t.co/mIs1E8dvYw pic.twitter.com/yikq6omJSR— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 18, 2020
Başsavcılık, gerekçeli karar yazılana kadar itiraz hakkının saklı tutulmasını talep etti.
Kavala hakkında gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verdi.
Kavala, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tahliyesinin ardından polis ekiplerince teslim alındı.
Sağlık kontrolünden geçilerek Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürülen Kavala'nın işlemleri sürüyor.
7 firari sanığın dosyası ayrılmıştı
Firari sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarının ayrılmasını kararlaştıran mahkeme, bu sanıklar haklarındaki yakalama kararlarını kaldırdı.
Mahkeme, bu sanıklar hakkında ifadelerinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkardı.
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