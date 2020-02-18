Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesi saat 19.09'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem ile sallandı.

Saat 00.23'te de 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremler yerin yaklaşık 7 kilometre altında gerçekleşti

Sarsıntı İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

Bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

"Herhangi bir sıkıntı yok"

Manisa Valisi Ahmet Deniz, ilk bilgilere göre bölgede herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını açıkladı.

Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, "Henüz bir hasar bildirimi bulunmamaktadır." açıklamasını yaptı.

Kuzuların sesinden şüphelendi, video çekerken depremi kaydetti

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde hayvancılık yapan bir vatandaş, deprem anını cep telefonuyla kaydetti.

Kuzularının panik halinde hareket ederek yüksek ses çıkarmasına anlam veremeyen vatandaş, telefonuyla ahırda video çekerken deprem anını kayda aldı.