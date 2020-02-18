İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası 2018 yılında damacana su tavan fiyatını belirlemişti. Buna göre, 19 litrelik su 9,5 liradan fazla fiyatla satılamayacaktı. Ama bu rakam kağıt üstünde kaldı.

Firmalar kanuni boşluktan yararlanıyor

Su firmaları, tavan fiyattan kurtulmak için kanuni boşluklardan faydalanıyor.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Su Esnaf Odası'ndan ayrılmışlar. Ticaret Odası'na geçerek esnaf odasının bağlayıcı kararının dışına çıkmışlar. Yani biz istediğimiz fiyatı uygularız. Bu tekelciliktir, rekabet kanuna da aykırıdır, tüketici kanununa da aykırıdır." dedi.

Markaya ve semte göre fiyatların değişmesinden ise vatandaşlar rahatsız.

"'Amerika’daki derelerden mi dolduruldu' diye sorguluyoruz"

Su firmaları döviz kurlarındaki oynamayı gerekçe gösteriyor ancak tüketicilerin bu konuda da soruları var.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "'Neden bu sular bu kadar zamlandı, Amerika’daki derelerden mi dolduruldu' diye sorguladık." diyerek sitem etti.

Büyük markaların dışındaki su firmaları ise genellikle tarifeye uyuyor. Damacanayı 6,5 liraya alan ve taşıması ve KDV'si ile 7,5 liraya mal eden firmalar tüketiciye 9 liradan ulaştırıyor.

Tüketiciler su arıtma cihazlarına yöneldi

Damacana fiyatları yükselince tüketiciler su arıtma cihazlarına yöneldi.

Türkiye Su Arıtmacılar Derneği Başkanı Gökhan Hiçkorkmaz, "Damacanalara göre su arıtma cihazları daha pratik, daha kullanışlı, daha sağlıklı olması insanları cezbediyor. Su arıtma cihazları bu yüzden geçen yıllara göre son yıllarda yüzde 20-25 oranında artış gösterdi." dedi.

Tüketiciler, su firmalarının, belirlenen fiyatlara uymalarını bekliyor.

Haber: Yasemin Küçükkaya

Kamera: Edebali Koçdemir