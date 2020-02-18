Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kentte faili meçhul olayları aydınlatmaya devam ediyor.

2 yıllık bir dosyayı tekrara açan JASAT timi 2018 yılında Bekilli ilçesinde kendisini jandarma olarak tanıtarak 80 yaşındaki adamı 20 bin lira dolandıran şahsın peşine tekrar düştü.

Dosyayı tekrara açan tim 20 günde 45 güvenlik kamerasının 70 saatlik kayıtlarını izleyerek olayı gerçekleştiren 2 şüpheliyi tespit etti.

Şüphelilerden Mehmet A.’nın başka bir suçtan dolayı ceza evinde olduğunu tespit eden ekipler diğer şüpheli şahsın Abdurrahman E, olduğunu belirledi.

Bunun üzerine şahsın peşine düşen JASAT ekibi şahsı Acığayam ilçesindeki bir gazinoda eğlenirken yakaladı.

Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Abdurrahman E, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.