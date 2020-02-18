Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İran sınırında 4,1 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Türkiye-İran sınırında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türkiye-İran sınırında bulunan İran'ın Khoy şehrinde saat 22.41 sıralarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye sınırındaki deprem, Van'ın Başkale ilçesinde de hissedildi.
Etiketler: türkiye iran deprem van depremSon Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 23:38
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