Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.
Pınarbaşı ilçesine bağlı Olukkaya mevkiinde 34 CAY 414 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ekipler, yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, bölgedeki çalışmalar sürüyor.
Etiketler: yolcu otobüsü trafik Kazası kaza kayseriSon Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 02:46
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