Haber Giriş: Kaynak: AA
Gram altın ne kadar 2020… Çeyrek altın fiyatları… Altında son fiyatlar
Altın yükselişte... Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altındaki son fiyatları derledik.
Gram altın alışı 313 lira 70 kuruştan satışı ise 313 lira 90 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 505 lirayken satış fiyatı 510 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 19 Şubat güncel altın fiyatları…
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 313,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.088,00 lira oldu.
İşte altındaki son fiyatlar…
Ons
Alış: 1.609,53 dolar
Satış: 1.609,93 dolar
Gram
Alış: 313,70 lira
Satış: 313,90 lira
Çeyrek
Alış: 505,00 lira
Satış: 510,05 lira
Yarım
Alış: 1010,00 lira
Satış: 1020,00 lira
Cumhuriyet
Alış: 2.067,00 lira
Satış: 2.088,00 lira
Etiketler: çeyrek altın ne kadar gram altın ne kadar altın fiyatları yarım altın tam altın cumhuriyet altını ne kadarSon Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 13:56
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