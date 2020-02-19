Gram altın alışı 313 lira 70 kuruştan satışı ise 313 lira 90 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 505 lirayken satış fiyatı 510 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 19 Şubat güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 313,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.088,00 lira oldu.

İşte altındaki son fiyatlar…

Ons

Alış: 1.609,53 dolar

Satış: 1.609,93 dolar

Gram

Alış: 313,70 lira

Satış: 313,90 lira

Çeyrek

Alış: 505,00 lira

Satış: 510,05 lira

Yarım

Alış: 1010,00 lira

Satış: 1020,00 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.067,00 lira

Satış: 2.088,00 lira