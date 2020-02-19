Bursa, İzmir ve Kocaeli Emniyet Müdürlükleri istihbarat ve terörle şube müdürlükleri ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda pazartesi günü gözaltına alınan Suriye uyruklu Y.A.A, polise verdiği ifadede, propaganda için kullanılan videoların terör örgütünün sözde medya sorumlusunun talimatıyla hazırlandığını söyledi.

Talimat gereği kendisine önceden hazırlanmış bir metnin verildiğini ve bunu okumasının istendiğini anlatan Y.A.A, 1,5-2 dakika süren her bir videonun 10-15 kez prova yaptıktan sonra ortalama 20 günde çekildiğini itiraf etti.

Esirlerin infaz edileceklerinden haberleri yok

Y.A.A, infaz videolarının Suriye'nin Deyrizor kentinde Avrupa'dan getirilen son teknoloji ürünü elektronik cihazlar ve kameraların bulunduğu merkezde hazırlanıp montajlandıktan sonra dünyaya servis edildiğini de anlattı.

Ayrıca Y.A.A, esirlerin infaz edileceklerinden haberlerinin olmadığı, propaganda amaçlı çekim yapılacağı söylenerek söz konusu yere getirildiği bilgisini verdi.

Öte yandan, dün İnegöl'de yakalanan K.E'nin, Y.A.A'nın oğlu olduğu ortaya çıktı. Y.A.A. ve K.E. ile gözaltına alınan diğer iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

17 Şubat'ta operasyon düzenlenmişti

Bursa, İzmir ve Kocaeli Emniyet Müdürlükleri ekipleri, Suriye'nin Deyrizor kentine bağlı El-Meyadin ve El-Bukemal bölgelerinde DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olarak faaliyet gösteren "Abu Taki Alshamy" kod adlı Y.A.A'nın İnegöl'de saklandığı bilgisine ulaşmıştı.

Harekete geçen ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla özel harekat ekiplerinin desteğiyle 17 Şubat'ta operasyon düzenlemiş, terör örgütü DEAŞ'ın propaganda amaçlı infaz videolarında yer alan Y.A.A, ilçede bir inşaatta yakalanmıştı.

Polisin dün gerçekleştirdiği operasyonda ise terör örgütünde sözde istihbaratçı olarak faaliyet gösteren K.E'nin yanı sıra örgütle bağlantılı Suriye uyruklu iki şüpheli gözaltına alınmıştı.