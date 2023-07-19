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Türkiye
AA 19.07.2023 14:50

Yangına giden itfaiye aracının lastiği patlayarak devrildi: 5 yaralı

İstanbul Pendik'te yangına giden itfaiye aracının lastiği patladı. Kontrolden çıkarak ters dönen araçtaki 5 itfaiyeci yaralandı.

Yangına giden itfaiye aracının lastiği patlayarak devrildi: 5 yaralı

Samet Baş idaresindeki itfaiye aracı Dedepaşa Caddesi'nde seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Kaldırıma çıktıktan sonra ters dönerek bir süre sürüklenen araç, bir ağaca çarparak durdu.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 itfaiye eri yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önemli alırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik akışının bir süre kontrollü olarak sağlandığı caddedeki itfaiye aracının kaldırılması için çalışma sürüyor.

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