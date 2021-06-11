Reis Keçecioglu'nun vefat haberini, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş duyurdu.

Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün acı bir kayıpla sarsıldık. Çok üzgünüz. Beypazarı'nda çıkan bir yangına müdahaleye giderken yaşanan trafik kazası sonucu kaybettiğimiz itfaiye eri mesai arkadaşımız Reis Keçecioğlu'na Allah'tan rahmet, yaralı 2 çalışma arkadaşımıza acil şifalar dilerim. Başımız sağ olsun" dedi.