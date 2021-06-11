Haber Giriş: 11 Haziran 2021 Cuma 08:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yangına giden itfaiye aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan yangına müdahale etmeye giderken kaza yapan itfaiye aracındaki 3 itfaiye eri yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan biri olan Reis Keçecioğlu, hayatını kaybetti.
Reis Keçecioglu'nun vefat haberini, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş duyurdu.
Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün acı bir kayıpla sarsıldık. Çok üzgünüz. Beypazarı'nda çıkan bir yangına müdahaleye giderken yaşanan trafik kazası sonucu kaybettiğimiz itfaiye eri mesai arkadaşımız Reis Keçecioğlu'na Allah'tan rahmet, yaralı 2 çalışma arkadaşımıza acil şifalar dilerim. Başımız sağ olsun" dedi.
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