Haber Giriş: 11 Haziran 2021 Cuma 07:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne operasyon
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
İstanbul merkezli 4 ilde, kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. 27 şüpheliye yönelik 53 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştiren ekipler, bazı şüphelileri gözaltına aldı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşılığını cezaevinde bulunan "Nuriş" lakaplı Nuri Ergin'in yaptığı, kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne ilişkin 27 kişiye yönelik İstanbul merkezli 4 ildeki 53 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.
[Fotoğraf: DHA]
Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.
Etiketler: Suç Örgütü
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