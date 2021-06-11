Yanındaki kadınla birlikte metrobüse binen ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişi, elindeki çatalla kendisine zarar vermeye başladı.

Kendisine zarar veren kişiyi, metrobüsteki yolcular ikna etmeye çalıştı. Vatandaşların uyarılarına kulak asmayan kişi, kendisine zarar vermeye devam etti.

Bunun üzerine tedirgin olan yolcular, Sefaköy metrobüs durağında metrobüsten indi.

Müzakereci polis geldi

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin anonsuyla olay yerine müzakereci polis ve özel harekat ekipleri çağrıldı.

Bu sırada, bir süre boş metrobüste bekleyen kişi, ardından yanındaki kadınla birlikte olay yerindeki ambulansa geçerek kapıyı kilitledi. Kendisine zarar veren kişiyi ikna etmeye çalışan müzakereci polis, bir süre sonra başarılı oldu.

Hastaneye kaldırıldı

İkna edilen kişi, yanındaki kadınla birlikte ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.