Uşak Üniversitesi Kavşağı yakınlarında ters yönde ilerleyen Arif Deniz K. idaresindeki otomobil, Uşak'tan İzmir istikametine giden Bilal E. yönetimindeki tıra çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Arif Deniz K, sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve 200 promil alkollü olduğu öğrenildi.