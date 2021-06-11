Haber Giriş: 11 Haziran 2021 Cuma 00:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polis ekibine ateş açıldı: 2 polis yaralı
Şanlıurfa'da bir araçtan açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, alınan bir istihbarat sonucu merkez Haliliye ilçesinin Devteşti Mahallesi Açıksu Caddesi'ndeki bir evi takibe aldı.
Bu sırada sokaktan geçen bir araçtan polislere ateş açılması sonucu 2 polis memuru yaralandı.
Yaralı polisler, ekip aracıyla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, hastaneye giderek yetkililerden yaralı polislerle ilgili bilgi aldı.
Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Polis
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