Haber Giriş: 11 Haziran 2021 Cuma 00:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikası patlamasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi. 7 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, 2 kişiyi adli kontrolle tahliye etti.
Dava, Sakarya Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Davada 4'ü tutuklu 7 sanık yargılanıyor. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Asiye A. ve Erşan Ö'nün "yurt dışı çıkış yasağı koyarak adli kontrolle tahliyesine karar verdi.
Diğer tutuklu sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar verildi.
Heyet ayrıca tanıkların dinlenilmesine, keşif talebinin reddine, tanık Ayfer C. hakkında yalan tanıklıktan suç duyurusunda bulunulması talebinin hükümle değerlendirilmesine karar verdi.
Bir sonraki duruşma, 13 Eylül'e ertelendi.
Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de meydana gelen patlamada, 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.
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