Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 23:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üzerine düşen kanepeden son anda kurtuldu
İstanbul Üsküdar'da bir kadın, apartmanın üst katına bina dışından halatla çekilerek taşınan kanepenin altında kalmaktan saniye farkıyla kurtuldu.
Valide-i Atik Mahallesi Fıçıcı Rüstem Sokak'taki bir apartmanın üst katına eşyalar halatla bağlanarak taşınmak istendi. Taşıma işlemi sırasında kanepe, bağlı olduğu halatın kopması sonucu yere düştü.
Bu sırada apartmandan dışarı çıkan bir kadın, kanepenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kaza anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: Cep Telefonu
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