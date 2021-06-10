Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 21:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de terör propagandası yapan 3 kişiye gözaltı
Kocaeli'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandasını yaptıkları tespit edilen şüpheliler C.Y, Ç.B. ve F.T, Dilovası, Körfez ve Kartepe ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/KCK Sosyal Medya
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