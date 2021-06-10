Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandasını yaptıkları tespit edilen şüpheliler C.Y, Ç.B. ve F.T, Dilovası, Körfez ve Kartepe ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.