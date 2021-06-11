Edirne istikametinde seyir halinde olan Erdinç S. idaresindeki çakıl yüklü hafriyat kamyonu, Hasdal Kavşağı Hamidiye mevkisinde devrildi.

Kazada, araçta bulunan çakılın yola savrulması sonucu yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Erdinç S, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan hafriyat kamyonu, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Daha sonra yola savrulan çakılın temizlenmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.