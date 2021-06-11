Haber Giriş: 11 Haziran 2021 Cuma 01:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kağıthane'de çakıl yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çakıl yüklü kamyon devrildi. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Edirne istikametinde seyir halinde olan Erdinç S. idaresindeki çakıl yüklü hafriyat kamyonu, Hasdal Kavşağı Hamidiye mevkisinde devrildi.
Kazada, araçta bulunan çakılın yola savrulması sonucu yol bir süre trafiğe kapatıldı.
Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Erdinç S, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza yapan hafriyat kamyonu, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Daha sonra yola savrulan çakılın temizlenmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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