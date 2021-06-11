Merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan mahalle bekçileri, motosiklet üzerindeki 3 kişiden şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak istedi.

Bekçilerin 'dur' ihtarına karşı tabancayla ateş açan şüpheliler, daha sonra kaçarak izlerini kaybettirdi.

Bekçilerin durumu bildirmesi üzerine bölge polis ekiplerince ablukaya alındı.

Şüphelilerin kaçtığı motosikleti İsmetpaşa Caddesi'nde durduran ekipler, İbrahim Ş. ve Nusret Ş.'yi gözaltına aldı. İlk ifadelerinde kardeş olduklarını söyleyen şüpheliler, silahı da ağabeyleri Şahin Ş.'nin kullandığını iddia etti.

Silahı kullandığı iddia edilen Şahin Ş.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.